В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков в очередях на польской границе

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в пункты пропуска на границе с Украиной, пропуская по несколько грузовых транспортных средств, поэтому в очередях стоят 2300 грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"По-прежнему блокировка осуществляется на 6 пунктах пропуска. По состоянию на утро в очередях стоят 2300 грузовиков" , - сказал он и добавил, что самая большая очередь в пунктах пропуска Краковец и Ягодин.

Спикер отметил, что в целом блокируется движение для грузовиков в направлении выезда из Украины в "Ягодине".

По его словам, за минувшие сутки из Польши в Украину границу пересекло 50 грузовиков.

Сложная ситуация по пункту пропуска "Шегини". За прошедшие сутки на въезд в Украину здесь проследовали только 20 грузовиков, а в сторону Польши только 3 грузовика.