Фицо отреагировал на решение Чехии приостановить консультации со Словакией

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на решение чешской стороны поставить на паузу межправительственные консультации со Словакией, сообщает Европейская правда.

Словацкому премьеру кажется, что Чехия своим решением поставила под угрозу отношения со Словакией.

По его мнению, причиной этого являются разные взгляды Праги и Братиславы на войну РФ против Украины.

"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику" , – добавил премьер-министр.

Фицо сказал, что чешское правительство ждут в Словакии в любое время, и "мы не будем обременять наши политические отношения различными мировоззрениями, которые не имеют ничего общего со словацко-чешским сосуществованием".

Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не состоятся в ближайшие недели или месяцы, так как Прага не считает их целесообразными из-за "значительных разногласий".

Чехия и новое правительство Словакии имеют разногласия во внешнеполитических вопросах, в частности относительно войны в Украине. К примеру, во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов".

Кроме того, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Их встречу похвалил Фицо.