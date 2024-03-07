Туск: Хотим помочь Украине, но должны защитить свой рынок

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕС должен защитить сельскохозяйственный рынок. Он считает, что в ближайшее время должны быть положительные решения для протестующих аграриев, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Премьер-министр Польши сегодня, 7 марта, примет участие в проходящем в Бухаресте конгрессе Европейской народной партии. Там он обсудит проблемы фермеров.

Он обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому и намекнул на его "пассивность" по решению проблемы с протестами фермеров.

"Я постоянно на связи с Брюсселем. Очень хотелось бы, чтобы эту работу никто не портил, потому что мы уже близки к финишу. Вот мое искреннее обращение, особенно к комиссару Войцеховскому, который в течение этих долгих месяцев был достаточно пассивным, чтобы не сказать, что он нанес вред этому делу. Было бы хорошо, чтобы он ничего не портил ни на одном этапе, особенно сейчас, когда мы, возможно, завершаем эти работы" , - сказал Туск.

Польский премьер добавил, что в субботу встретятся с фермерами, и надеется, что объявит "нечто серьезное".

Туск также заявил, что в Бухаресте поднимет вопрос изменений, которые защитят европейских сельхозпроизводителей.