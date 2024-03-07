Трамп хочет провести дебаты с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал действующего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты перед выборами в ноябре, несмотря на то, что раньше он сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, жизненно важные для США и ее граждан" , - отметил Трамп.

Он также добавил:

"Я призываю к проведению дебатов в любое время, где бы то ни было".

Сам Трамп ранее пропустил пять праймериз внутри Республиканской партии, несмотря на то, что один из его оппонентов, Крис Кристи, назвал его "трусом" за то, что он не явился на прения.

Во время своей кампании 77-летний Трамп критиковал 81-летнего Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал свою соперницу на праймери Никки Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Байден и Трамп дважды дебатировали друг с другом в 2020 году. Впрочем, один форум отменили из-за того, что у Трампа тогда обнаружили коронавирус.