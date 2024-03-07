В трех областях повреждены энергосети из-за боевых действий

Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Сумской и Херсонской областях. Без света остается 359 населенных пунктов.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 359 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Сумской, Херсонской областей. В Харьковской области во время ночных обстрелов повреждено здание представительства районных электросетей, без пострадавших" , - говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.

В то же время в энергокомпании отмечают, что дефицита генерации в энергосистеме не прогнозируется.