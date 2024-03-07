Портал Ukr.net не работает: регистратор заблокировал домен

Утром 7 марта в работе сервиса Ukr.net произошел сбой. Пользователи жалуются, что сайт и почта не работают, сообщает Факты.ICTV.

Как сообщили в компании, сегодня ночью домен Ukr.net по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен Network Solutions.

В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей Ukr.net и электронная почта.

"Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора. Также обратились с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться" , — заявили представители Ukr.net.

Сейчас, пытаясь зайти на сайт Ukr.net, пользователи получают сообщение об ошибке: Нет связи с сайтом.

Отметим, что Ukr.net — это один из самых популярных новостных ресурсов в Украине. Также предоставляет пользователям почтовый сервис.