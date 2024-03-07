Британская разведка сомневается в способности РФ захватить Часов Яр на Донетчине
Разведка Великобритании считает, что целью российских оккупационных войск является захват города Часов Яр, расположенного в Донецкой области, однако они вряд ли способны провести наступление, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 7 марта.
Как отметили в ведомстве, сейчас российские оккупанты продолжают атаки с целью расширения контроля над городом Бахмут, который они захватили в мае прошлого года.
По данным ведомства, оккупационная армия РФ продвинулась вперед и заняла восточные части села Ивановское, а также атакует украинские позиции в Богдановке.
На этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Часова Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.
"Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска сейчас способны осуществить полномасштабное наступление на этот населенный пункт", – говорится в обзоре.