В феврале украинцы купили почти 18 тысяч подержанных авто: топ-10 моделей

В феврале украинский автопарк пополнили более 17,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с февралем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на треть.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

дизельные – 27%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 963 ед.; Renault Megane – 806 ед.; Skoda Octavia – 688 ед.; Volkswagen Passat – 572 ед.; Volkswagen Tiguan – 451 ед.; Nissan Leaf – 416 ед.; Nissan Rogue – 414 ед.; Audi Q5 – 409 ед.; Tesla Model 3 – 380 ед.; Audi A4 – 349 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.