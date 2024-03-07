В феврале украинцы купили почти 18 тысяч подержанных авто: топ-10 моделей
В феврале украинский автопарк пополнили более 17,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с февралем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на треть.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
- дизельные – 27%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf – 963 ед.;
- Renault Megane – 806 ед.;
- Skoda Octavia – 688 ед.;
- Volkswagen Passat – 572 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 451 ед.;
- Nissan Leaf – 416 ед.;
- Nissan Rogue – 414 ед.;
- Audi Q5 – 409 ед.;
- Tesla Model 3 – 380 ед.;
- Audi A4 – 349 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.