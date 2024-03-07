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В феврале украинцы купили почти 18 тысяч подержанных авто: топ-10 моделей

В феврале украинцы купили почти 18 тысяч подержанных авто: топ-10 моделей
Фото: Pixabay

В феврале украинский автопарк пополнили более 17,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с февралем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на треть.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

  • дизельные – 27%;
  • электромобили – 16%;
  • авто с ГБО – 5%;
  • гибриды – 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf – 963 ед.;
  2. Renault Megane – 806 ед.;
  3. Skoda Octavia – 688 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 572 ед.;
  5. Volkswagen Tiguan – 451 ед.;
  6. Nissan Leaf – 416 ед.;
  7. Nissan Rogue – 414 ед.;
  8. Audi Q5 – 409 ед.;
  9. Tesla Model 3 – 380 ед.;
  10. Audi A4 – 349 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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