Оккупанты пытаются срезать Работинское выступление – спикер ВСУ

На Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинский выступ, на направлении за минувшие сутки зафиксировано 16 атак, тогда как раньше враг иногда не наносил штурмовых атак вообще. Об этом заявил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По словам спикера, на этом участке российская армия развивает активность подобно той, которую уже пробовала вести в феврале и была остановлена.

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ" , – акцентировал он.

По словам спикера, в предыдущие дни и недели там иногда вообще не было штурмовых действий противника, иногда три – максимум пять, но за вчерашние сутки зафиксировано 16 атак западнее села Вербовое и в районе села Работино.

Скриншот: Deep State

"Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живой силы и техники" , – подчеркнул Лыховий.

Лыховий добавил, что на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами.