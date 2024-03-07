Украина сегодня планирует экспортировать электричество в пять стран

Украина в четверг 7 марта будет экспортировать электричество в 5 стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем экспорта составит 12655 МВт-ч.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 12 655 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 703 МВт" , — говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии будет осуществляться в вечерние часы из Словакии, Венгрии и Румынии. Общий объем 221 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 154 МВт.