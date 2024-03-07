В Нацбанке назвали источники роста реальных доходов украинцев

Косвенные показатели для оценки доходов населения свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции).﻿ Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, реальные доходы домохозяйств росли за счет зарплат в частном секторе и индексации пенсий.

"Поддержит доходы домохозяйств также индексация пенсий с марта около 8%" , - говорится в сообщении.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Как отмечают в НБУ, по опросу малого и среднего бизнеса, проведенному Европейской бизнес ассоциацией, почти треть планирует увеличивать зарплаты в 2024 году, хотя подавляющее большинство не планирует изменения.