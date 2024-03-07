Россияне утром ударили по Одесщине ракетой Х-31П

Россия с утра атаковала Одесскую область авиационной ракетой Х-31П. Об этом заявили Силы обороны юга, сообщает Укринформ.

"Сегодня утром враг атаковал Одесщину с самолетов тактической авиации из Черного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью" , - говорится в сообщении.

Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

В Силах обороны отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.