В РФ силовики убили активиста из Беларуси: его обвинили в "подготовке теракта"

49-летнего Николая Алексеева убили 6 марта в Олонецком районе республики Карелия. Алексеев — активист из Беларуси, участник протестов 2020 года. По предварительным данным, убили мужчину сотрудники ФСБ.

Об этом сообщает﻿ Astra.

Как выяснила ASTRA, по официальной версии российского следствия, Алексеев якобы оказал сопротивление при задержании и был убит. Задержать мужчину хотели в рамках уголовного дела о "подготовке к теракту" (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) которое на Алексеева возбудили в Карелии в тот же день. Повод — по версии российского следствия, Николай якобы собирался подорвать администрацию в городе Олонец.

Николай Алексеев активно выступал против диктатуры Лукашенко в Беларуси, публиковал фотографии с протестов в 2020 году, размещал в социальных сетях посты о нарушениях прав человека в стране.

Позже в ФСБ России отчитались о "предотвращении теракта в Карелии" и убийстве активиста из Беларуси.

Как утверждает спецслужба, гражданин Беларуси якобы собирался взорвать административное здание в городе Олонец и был убит при задержании. ФСБ заявляет, что убитый был связан с "Полком имени Кастуся Калиновского" (беларусское подразделение в составе ВСУ, - ред.) и был завербован украинскими спецслужбами. Как зовут убитого, пресс-служба не сообщает.

Мужчина якобы "открыл огонь по сотрудникам спецслужб". Была якобы изъята бомба, изготовленная "на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора", пистолет и патроны.