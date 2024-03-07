В РФ силовики убили активиста из Беларуси: его обвинили в "подготовке теракта"
49-летнего Николая Алексеева убили 6 марта в Олонецком районе республики Карелия. Алексеев — активист из Беларуси, участник протестов 2020 года. По предварительным данным, убили мужчину сотрудники ФСБ.
Об этом сообщает Astra.
Как выяснила ASTRA, по официальной версии российского следствия, Алексеев якобы оказал сопротивление при задержании и был убит. Задержать мужчину хотели в рамках уголовного дела о "подготовке к теракту" (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) которое на Алексеева возбудили в Карелии в тот же день. Повод — по версии российского следствия, Николай якобы собирался подорвать администрацию в городе Олонец.
Николай Алексеев активно выступал против диктатуры Лукашенко в Беларуси, публиковал фотографии с протестов в 2020 году, размещал в социальных сетях посты о нарушениях прав человека в стране.
Позже в ФСБ России отчитались о "предотвращении теракта в Карелии" и убийстве активиста из Беларуси.
Как утверждает спецслужба, гражданин Беларуси якобы собирался взорвать административное здание в городе Олонец и был убит при задержании. ФСБ заявляет, что убитый был связан с "Полком имени Кастуся Калиновского" (беларусское подразделение в составе ВСУ, - ред.) и был завербован украинскими спецслужбами. Как зовут убитого, пресс-служба не сообщает.
Мужчина якобы "открыл огонь по сотрудникам спецслужб". Была якобы изъята бомба, изготовленная "на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора", пистолет и патроны.