"Укрзализныця" запустила функцию автовыкупа билетов

АО "Укрзализныця" запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения, сообщает Экономическая правда.

Для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда возможно включить функцию автоматической покупки билетов.

"Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически" , - пояснили в УЗ.

Когда же необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если функция автовыкупа активирована, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.