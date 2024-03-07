МИД России пригрозил послу США выдворением американских дипломатов

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Линн Трейси и предупредило ее о возможном выдворении американских дипломатов, которые будут "осуществлять попытки вмешательства во внутренние дела РФ", сообщает Украинская правда.

Отмечается, что 7 марта в МИД России уведомил Трейси о признании нежелательными в Российской Федерации трех некоммерческих организаций США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования"), іоторые, мол, имеют имеющие целью "рекрутирование агентов влияния под прикрытием образовательных и культурных обменов".

Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО.

"Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции (так пропаганда Кремля называет войну против Украины –ред.), будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе "persona non grata" причастных к подобным действиям сотрудников посольства США" , – заявили в российском МИДе.

Напомним, На 15 - 17 марта 2024 года в РФ назначены номинальные президентские выборы, на которых, как ожидается, победу снова одержит российский диктатор Владимир Путин.