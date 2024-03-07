Норвегия выделит более 150 млн долларов на закупку снарядов для Украины

Норвегия выделит до 1,6 миллиарда норвежских крон (153 млн долларов) на инициативу чешской стороны по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и напрямую от промышленности. Сегодня мы решили внести до 1,6 млрд норвежских крон в инициативу, организованную Чехией, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимыми артиллерийскими боеприпасами" , - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Инициатива Чехии

Президент Чехии Петр Павел рассказал о том, что Прага обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые можно приобрести для Украины. Он уточнял, что для этого необходимо финансирование.

Боеприпасы хотят купить за пределами Евросоюза. Это был запасной план, поскольку блок не выполнил свое обещание передать украинским защитникам миллион снарядов до марта.

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция уже поддержали такой план Чехии.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.