В Конгрессе США начали расследование из-за Starlink у российских военных – WP

Демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска, чтобы выяснить, приняла ли компания надлежащие меры для предотвращения использования Россией спутникового интернет-сервиса Starlink в войне против Украины.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Представители Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо с требованием, чтобы компания сообщила о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе в оккупированных Россией регионах Украины. Законодатели заявили, что их встревожили заявления украинских разведчиков о том, что российские войска разместили терминалы компании на востоке Украины, что может нарушить американские санкции.

Законодатели предупредили президента SpaceX Гвинна Шотвелла, что предполагаемое использование Россией Starlink "представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер предосторожности и политики" , - написали Раскин и Гарсия.

Проверка подчеркивает, насколько жизненно важен был сервис Starlink для военных действий Украины, обеспечивая основу цифровой связи на поле боя с тех пор, как Россия вторглась в страну два года назад.

Компания SpaceX поставила терминалы Starlink на Украину по просьбе украинских правительственных чиновников в течение нескольких часов после нападения России. Министерство обороны закупило от 400 до 500 новых терминалов для Украины в июне 2023 года, говорится в письме.

Однако уже давно существуют опасения по поводу широкого влияния, которое SpaceX и Маск, генеральный директор и основатель компании, оказывают на конфликт.

Законодатели опасаются, что теперь Starlink может дать аналогичное преимущество России, после того как в феврале украинские разведчики заявили, что российские войска все чаще используют системы спутниковой связи Starlink.