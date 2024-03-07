Швеция сегодня официально присоединится к НАТО – Белый дом

В Белом доме заявили, что уже сегодня, 7 марта, Швеция официально вступит в Североатлантический альянс и станет 32-м его членом, сообщает Лига.net.

Белый дом заявил, что Швеция является сильной демократией с высокобоеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видение мира, а также подчеркнул, что наличие Швеции в НАТО сделает Соединенные Штаты и других союзников еще более безопасными.

"НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это так же важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках Второй мировой войны" , – резюмировали в Белом доме.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

Накануне Венгрия, которая была последней страной, тормозившей присоединение, ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Перед этим, в январе, ратификацию вступления Швеции завершила Турция.