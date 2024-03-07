Государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн по проигранным судебным делам

Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых пенсионеры добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 66 миллиардов гривен.﻿ Об этом заявила первая заместительница министрерки социальной политики Украины Дарья Марчак, сообщает Экономическая правда.

"Проблема задолженности по судебным решениям сегодня является очень большой. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривен. И этот объем очень стремительно растет" , - сообщила она.

Подавляющая часть этой задолженности - 57% - возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. В частности, оно предусматривает привязку размера пенсионной выплаты к текущему размеру денежного обеспечения или заработной платы, которую получают военные и представители силовых органов сегодня.

Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.

По словам Марчак, одной из причин того, почему государство проигрывает в судах против пенсионеров, является чрезмерная сложность законодательства. "Нетрудно в таком сложном законодательстве, разбросанном по более чем 10 законам, найти много коллизий, которые потом дают основания для обжалования того, каким образом законодательство трактуется".

Еще одна проблема заключается в том, что отдельные нормы законодательства отменяются Конституционным судом, после чего истцы требуют от государства осуществить им выплаты по тем нормам, которые действовали в предыдущих редакциях законов.

Сейчас государство почти не гасит свою задолженность по проигранным пенсионным делам. Ежегодно на выплаты по этому долгу выделяется около 100 млн грн. По словам Марчак, в 2023 году правительство нашло на погашение долгов лишь около 360 млн грн.