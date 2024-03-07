Государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн по проигранным судебным делам
Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых пенсионеры добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 66 миллиардов гривен. Об этом заявила первая заместительница министрерки социальной политики Украины Дарья Марчак, сообщает Экономическая правда.
"Проблема задолженности по судебным решениям сегодня является очень большой. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривен. И этот объем очень стремительно растет", - сообщила она.
Подавляющая часть этой задолженности - 57% - возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. В частности, оно предусматривает привязку размера пенсионной выплаты к текущему размеру денежного обеспечения или заработной платы, которую получают военные и представители силовых органов сегодня.
Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.
По словам Марчак, одной из причин того, почему государство проигрывает в судах против пенсионеров, является чрезмерная сложность законодательства. "Нетрудно в таком сложном законодательстве, разбросанном по более чем 10 законам, найти много коллизий, которые потом дают основания для обжалования того, каким образом законодательство трактуется".
Еще одна проблема заключается в том, что отдельные нормы законодательства отменяются Конституционным судом, после чего истцы требуют от государства осуществить им выплаты по тем нормам, которые действовали в предыдущих редакциях законов.
Сейчас государство почти не гасит свою задолженность по проигранным пенсионным делам. Ежегодно на выплаты по этому долгу выделяется около 100 млн грн. По словам Марчак, в 2023 году правительство нашло на погашение долгов лишь около 360 млн грн.