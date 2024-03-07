Оккупанты сбросили авиабомбу на Торецк, трое раненых – прокуратура

В Донецкой области российские захватчики сбросили на частный сектор Торецка авиабомбу КАБ-500, ранены три человека. Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре, сообщает Укринформ.

"По данным следствия, 7 марта 2024 года, в 11:10, российская армия нанесла авиаудар по Торецку. В очередной раз против мирного населения оккупанты использовали "КАБ-500" , - говорится в сообщении.

Отмечено, что средство поражения попало по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей – горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь.

Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва загорелся пожар.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).