Кулеба призвал Запад "разгонять" оборонпром и не колебаться с помощью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров быстрее "разгонять" оборонную промышленность, приостановить экспорт европейских снарядов в третьи страны и не колебаться с решительными действиями. Об этом говорится в колонке главы МИД во французском Le Monde, сообщает Европейская правда.

Дмитрий Кулеба констатировал, что ВСУ уже испытывают острую нехватку боеприпасов, а это стало следствием слишком длительных проволочек с ускорением оборонного производства партнерами Украины.

Он поблагодарил за решения, озвученные союзниками на конференции в Париже 26 февраля, в частности, по увеличению закупки снарядов в третьих странах, но подчеркнул, что этого недостаточно и нужны еще более решительные и системные шаги, чтобы "разогнать" европейский ОПК.

Министр признал, что для демократических стран дебаты – это естественный и необходимый процесс, но важно, чтобы результатом были конкретные решения.

"В этом смысле мы приветствуем решения и решительные заявления, которыми закончилась парижская конференция, как и преданность президента Макрона единственно правильному делу: обеспечить победу Украины и Европы и поражение России. Нужно, чтобы союзники объединились в признании такой цели" , – отметил Кулеба.

По его словам, за прошлый год Украина увеличила объемы своего оборонного производства примерно на 300%, а в 2024 году этот показатель относительно 2024 года должен составить 600%, и союзникам следовало бы стремиться к подобным темпам, а также запретить импорт снарядов за пределы Европы, поскольку в эти времена "каждый произведенный в Европе снаряд должен работать на защиту Европы".

"Всем европейским столицам нужно осознать эту простую и суровую правду(...): или наши союзники отбрасывают страх, нерешительность, мнимые препятствия, и полноценно помогают украинским военным, которые бьются за украинские города и села, или однажды уже их солдаты будут рисковать жизнями, защищая города и села стран сначала Центральной Европы, а затем и всей Европы" , – подчеркнул Кулеба.

Он также прокомментировал слова Макрона, которые вызвали резонанс, относительно потенциального размещения западных военных в Украине и отметил, что даже если бы гипотетически такое решение приняли, это не сняло бы вопрос с острой нехваткой боеприпасов.

Кулеба отметил, что Украина за все годы войны – гибридной и полномасштабной – не просила союзников о помощи военным контингентом.

По его словам, поспешные комментарии многих союзников с отрицанием потенциальной отправки контингента в Украину "не ударили по Украине, но ударили по европейской безопасности", поскольку в Кремле услышали этот сигнал и сделали для себя выводы.

Кулеба отметил, что лучший способ поддержать Украину сейчас – это снаряды и дальнобойные ракеты, дополнительные системы Patriot, обустройство ремонтных мастерских для западной военной техники на территории Украины.