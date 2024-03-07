ОВА: Российские войска нанесли авиационно-ракетный удар по Сумах

Российские военные днем нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы – повреждена гражданская инфраструктура, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".

Около 14:43 СМИ сообщали о взрыве в городе. Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14:36.