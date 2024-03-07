Российские войска нанесли авиационно-ракетный удар по Сумах, есть погибшие (Обновлено)

Российские военные днем нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы – пострадал человек, повреждена центральная городская больница, областной центр экстренной медицинской помощи. Зеленский сообщает, что есть погибшие, сообщает Украинская правда.

Об этом передает Сумская ОВА, "Кордон. Медиа", обращение Президента Владимира Зеленского.

"7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".

Около 14:43 СМИ сообщали о взрыве в городе. Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14:36.

Дополнено: Издание "Кордон. Медиа" сообщило, что из-за российской атаки повреждены лечебные и учебные заведения, машины, разбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется, ведь люди не успели уйти в укрытие, потому что взрыв произошел сразу после объявления тревоги.

Обновлено в 18:08: В ОВА уточнили, что предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек.

"Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала".

Дополнено в 20:27: Президент в вечернем обращении сообщил, что в результате удара погибли.

"Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Российское государство обязательно ответит за это зло. Наши воины обеспечат ответственность террористов".