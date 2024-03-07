Ракетный удар по Одессе: РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции

Нельзя исключать, что российский ракетный удар по Одесскому порту 6 марта был направлен против делегации президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, которого цитирует Reuters

"Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было?... Вы не можете исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя".

Жовква отметил, что ракета была запущена из Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.

Ракета долетела до Одесского порта менее чем за три минуты.

"Если бы у нас была достаточная противовоздушная оборона, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить" , - сказал заместитель руководителя ОП.

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