Ракетный удар по Одессе: РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции
Нельзя исключать, что российский ракетный удар по Одесскому порту 6 марта был направлен против делегации президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит заявление замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, которого цитирует Reuters
"Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было?... Вы не можете исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя".
Жовква отметил, что ракета была запущена из Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.
Ракета долетела до Одесского порта менее чем за три минуты.
"Если бы у нас была достаточная противовоздушная оборона, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", - сказал заместитель руководителя ОП.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в этот момент находился в городе. Также он отметил, что в результате этой атаки врага есть погибшие и раненые.
- Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
- По предварительным данным, в результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы 6 марта погибли пять человек.
- CNN со ссылкой на источник сообщили, что ракета, которую выпустили российские захватчики по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.