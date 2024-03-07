Федоров: Верховная рада планирует распустить Запорожский облсовет

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Запорожский облсовет за последние два года не принял ни одного решения, которое принесло бы пользу общинам области, поэтому Верховная рада планирует его распустить, сообщает Деловая столица.

Его слова приводит Telegram-канал издания ЗаБор.

По словам Федорова, пять областных учреждений без директоров. Также он напомнил, что есть примеры того, что у множества областных учреждений у директоров закончились контракты.

"Мы с вами знаем, что есть огромное количество релокированных заведений, выехавших из временной оккупации, им нужно где-то размещаться, нужно передавать имущество, надо понимать, что делать с коллективами, есть большая проблема с пациентами, поэтому это такой огромный клубок проблем, которые мы должны решать" , — сказал он.

Кроме того, Федоров отметил, что часть депутатов облсовета оказались коллаборантами, часть выехали вместе с семьями за границу или в другие регионы Украины, а еще часть депутатов находятся на линии фронта и защищают страну.

Однако есть депутаты, которые находятся на территории Запорожья и готовы выполнять свою работу.

"Но если мы соберем все это вместе, то за последние два года областной совет не принял ни одного решения, которое было бы в пользу общин Запорожской области" , — добавил глава области.

Федоров подчеркнул, что сегодня от центрального руководства нашего государства представление в Верховную раду о роспуске Запорожского облсовета. Также он сообщил, что оборонный комитет парламента поддержал это решение.