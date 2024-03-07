Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" , — сказано в сообщении.

Министерство направило британскому правительству запрос на предварительное согласие о принятии Залужного в качестве главы дипломатического представительства Украины.

В то же время, на сайте Офиса президента соответствующего указа еще нет.

Напомним, в июле 2023 года Зеленский по неизвестным причинам уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Это произошло через неделю после того, как Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

8 февраля президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Валерия Залужного. Залужный впоследствии прокомментировал свою отставку.

Во время своей пресс-конференции после форума "Украина. Год 2024", который состоялся 25 февраля, Зеленский заявил, что замена Залужного в должности главнокомандующего была обусловлена "четким планом".