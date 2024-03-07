Чехия завершила сбор средств на закупку 800 тысяч снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов, сообщает Европейская правда.

Слова Павела цитирует информагентство ČTK.

По словам чешского президента, "по состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук".

Он добавил, что дальше правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе – а таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько приложил руку, Павел отказался.

Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели". "Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найдется финансирование для доставки.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Чехия нашла почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины. Последней публично о своем вкладе заявила Норвегия, которая передаст 150 миллионов долларов.