Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит указ на сайте ОП.
Зеленский постановил уволить военных-срочников в запас в апреле-мае 2024 года. Закон по этому поводу отмечает, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.
Указ распространяется на военных Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных согласно законам Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы.
"Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозки лиц, указанных в статье 1 этого Указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам".
Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонительных задач
"И сегодня же есть указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут отправлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт по службе в Силах обороны. Я благодарен каждому".
Что этому предшествовало:
- 23 февраля этот законопроект за основу и в целом поддержала Верховная Рада.
- 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
- Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.