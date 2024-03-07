Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ на сайте ОП.

Зеленский постановил уволить военных-срочников в запас в апреле-мае 2024 года. Закон по этому поводу отмечает, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.

Указ распространяется на военных Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных согласно законам Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы.

"Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозки лиц, указанных в статье 1 этого Указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам".

Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонительных задач

"И сегодня же есть указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут отправлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт по службе в Силах обороны. Я благодарен каждому".

Что этому предшествовало: