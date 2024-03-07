Британия профинансирует закупку более 10 тысяч дронов для Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных Сил Украины, сообщает Европейская правда.

Во время своего третьего визита в Украину Шаппс в сопровождении главы Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Там он объявил, что Великобритания выделяет 325 миллионов фунтов стерлингов – на 125 миллионов больше, чем объявлялось ранее – для поставки более 10 тысяч дронов, в том числе большинство FPV-дронов, 1000 ударных беспилотников, а также разведывательные и морские дроны.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Ранее в интервью "ЕП" британский посол в Киеве Мартин Харрис рассказал, что дроны для Украины будут производиться на территории обеих стран.