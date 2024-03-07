Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА на юге Украины (Обновлено)

Российские войска вечером 7 марта запустили ударные БпЛА на территорию Украины с юга, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

В 22:32 военные предупредили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

В частности, об угрозе предупреждают жителей Затоки.

Также воздушная тревога в связи с российскими "Шахедами" сообщили в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:29 военные уточнили, что "Шахеды" из Херсона курсируют на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога. Также группа враждебных БПЛА движется вдоль границ Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

Атака "Шахедов" в Одесскую область с Черного моря продолжается.