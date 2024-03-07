Зеленский посетит Турцию

Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить Турцию завтра, 8 марта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Hurriyet.

Завтра, 8 марта, Зеленский планирует отправиться в Турцию и провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встречи Зеленский и Эрдоган планируют обсудить:

ход войны России против Украины,

Черноморское зерновое соглашение,

двусторонние отношения.

Напомним, недавно Эрдоган снова заговорил о желании посадить Украину и РФ за стол переговоров.

К тому же мы сообщали, что Турция продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ.