Зеленский посетит Турцию
Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить Турцию завтра, 8 марта, сообщает РБК-Украина.
Завтра, 8 марта, Зеленский планирует отправиться в Турцию и провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во время встречи Зеленский и Эрдоган планируют обсудить:
- ход войны России против Украины,
- Черноморское зерновое соглашение,
- двусторонние отношения.
Напомним, недавно Эрдоган снова заговорил о желании посадить Украину и РФ за стол переговоров.
К тому же мы сообщали, что Турция продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ.