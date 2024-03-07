Спецпредставитель Китая прибыл в Украину и провел брифинг с Ермаком

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл с визитом в Украину в четверг, 7 марта. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг для китайской делегации по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечается, Ли Хуэй посещает Украину уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ. Поездка осуществляется во исполнение предварительных двусторонних договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина 26 апреля 2023 года.

"Мы ценим партнерство с Китаем и надеемся, что сегодняшние переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению наших отношений. Очень важно, чтобы вы услышали о ситуации на фронте, о том, что происходит и где мы находимся, с первых уст", - отметил Ермак.

В рамках поддержания регулярного диалога китайская делегация была проинформирована о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.

Также китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, передаваемые России и применяемые ею для атак по территории Украины.

К тому же, во время встречи были освещены случаи грубого нарушения Россией Женевской конвенции об обращении с пленными. Китайская сторона также была проинформирована об усилиях Украины в направлении возвращения незаконно задержанных РФ украинских граждан и увезенных детей.

Кроме того, прошли встречи Ермака, министра экономики Юлии Свириденко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со специальным представителем Китая.

В ходе встреч стороны обсудили перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе украинской формулы мира.

Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороне в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.

Ермак рассказал о мерах по реализации формулы мира и подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Руководитель Офиса президента отметил важность как можно более широкой поддержки всеми странами мира украинской формулы мира.

Турне спецпредставителя Китая

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в России и посетил Брюссель. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Также Ли Хуэй побывал в Польше. Он обсудил Украину с польскими дипломатами.