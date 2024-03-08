США и Британия заявили о возможных терактах в Москве

Посольство США в России и МИД Великобритании предупредили о возможных терактах в Москве в течение 48 часов, сообщает Украинская правда.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовано избегать больших собраний в течение следующих 48 часов" , – сообщили в посольстве США в России.

МИД Великобритании опубликовало аналогичное предупреждение.

Кроме того, оно рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину.