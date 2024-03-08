Байден об Украине: Мы не можем отойти и поставить под удар Европу

В первые минуты своего обращения "О состоянии дел в государстве" президент США Джо Байден упомянул о необходимости помощи Украине, сообщает Украинская правда.

"Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной, и предоставим Украине необходимое оружие" , – сказал Байден.

"Помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства. [...] Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу. [...] Я говорил Путину очень простые вещи: Мы не отойдем" , – добавил президент США. ﻿

"Сейчас, как я уже говорил ранее, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей" , – омтетил он.

Байден усилил призывы к Соединенным Штатам продолжать оказывать помощь Украине, заявив, что свобода и демократия находятся под угрозой "как дома, так и за рубежом".

Он сказал, что цель его речи – "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.

"Если кто-то здесь думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится [...] Мы должны ответить на вызов Путина" , – отметил Байден﻿﻿.

Президент повторил, что Украина просит о военной помощи и оружии, чтобы дать отпор России, а не об американском персонале.

"Они не просят американских солдат. На самом деле, американские солдаты не воюют в Украине. И я полон решимости, чтобы так и осталось" , – сказал он.

Также Байден раскритиковал предыдущие комментарии бывшего президента Дональда Трампа (не называя его имени), который сказал Путину "делать, что тебе заблагорассудится".