В ISW рассказали, как Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове изнутри
Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта, когда молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул вскоре будет передано в суд.
Гуцул попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.
Аналитики отмечают, что усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией после недавнего риторического внимания к другому пророссийскому региону Молдовы, самопровозглашенной республике Приднестровье, продолжает указывать на то, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове, которые состоятся в 2024 году.
Ключевые выводы ISW за 7 марта
- По оценкам литовской разведки, Россия способна продолжать поддерживать нынешние темпы войны в Украине и, вероятно, будет иметь возможность постепенно расширять свой военный потенциал в ближайшей перспективе.
- Литовская разведка также считает, что Россия вряд ли откажется от своих долгосрочных целей подчинения Украины, даже если ей не удастся достичь этих целей военным путем.
- По оценкам литовской разведки, Россия готовится к конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе, одновременно ведя войну в Украине.
- Швеция официально вступила в НАТО 7 марта, став 32-м членом альянса.
- Губернатор пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы Администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта, когда молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул вскоре будет передано в суд.
- Министр иностранных дел Китая Ван И 7 марта повторил призывы Китая к мирным переговорам между Россией и Украиной; Россия, вероятно, продолжит использовать такие призывы для продвижения давних информационных операций, направленных на побуждение Запада к уступкам.
- ФСБ объявила 7 марта, что обезвредила террористическую ячейку Исламского государства, которая готовила нападение на синагоги в Москве.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска и Донецка на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 7 марта.
- Российские спецслужбы, вероятно, продолжают поставлять и эксплуатировать подсанкционные высокоточные станки и компоненты двойного назначения для производства российской военной техники.