Курс валют НБУ на 8 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 марта, упал на 18 коп до 38.0836 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 10 коп до 41.4883 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 48.5566 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 43.2916 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.6419 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.083 600 EUR Евро 41.488 300 GBP Фунт стерлингов 48.556 600 CHF Швейцарский франк 43.291 600 PLN Польский злотый 9.641 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.