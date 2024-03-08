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Курс валют НБУ на 8 марта

Курс валют НБУ на 8 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 марта, упал на 18 коп до 38.0836 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 10 коп до 41.4883 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 48.5566 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 43.2916 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.6419 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.083600 --0.1828
EUR Евро 41.488300 --0.1035
GBP Фунт стерлингов 48.556600 --0.0704
CHF Швейцарский франк 43.291600 +0.0478
PLN Польский злотый 9.641900 --0.0355

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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