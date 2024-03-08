Курс валют НБУ на 8 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 марта, упал на 18 коп до 38.0836 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 10 коп до 41.4883 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 48.5566 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 43.2916 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.6419 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.083600
|EUR
|Евро
|41.488300
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.556600
|CHF
|Швейцарский франк
|43.291600
|PLN
|Польский злотый
|9.641900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.