Байден в речи перед Конгрессом отреагировал на свой возраст

Президент США Джо Байден выразил оптимизм относительно своей способности управлять страной, упомянув о своем возрасте, который был противоречивой темой среди некоторых избирателей, которые считают его слишком старым.﻿﻿ Об этом он сказал в обращении к Конгрессу, его цитирует CNN, сообщает Украинская правда.

"Я настроен оптимистично. Я действительно оптимистичен. Я оптимист.

Мои соотечественники, вопрос, который стоит перед нашей страной, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям?" , – сказал он.

В публикации напоминают, что Байден уже является старейшим президентом в истории, он опередил Рональда Рейгана, которому в конце второго срока было 77 лет.

Если Байден будет избран в 2024 году, ему будет 86 в конце второго срока.