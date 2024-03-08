Ночью ПВО сбила 33 "Шахеды" – Воздушные силы

В ночь на 8 марта противовоздушная оборона уничтожила 33 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты применили 37 беспилотников типа Shahed, которые запустили из Балаклавы (Крым). Также ударили одной управляемой зенитной ракетой С-300 и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Под атакой войск РФ оказались южные и восточные регионы.

"В результате боевой работы сбито 33 "Шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.