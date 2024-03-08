На фронте почти 90 столкновений, больше всего под Новопавловкой и Авдеевкой – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Авдеевском (23) и Новопавловском (27) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 8 марта.

Всего враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бабеловка Сумской области; Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области; Ямполевка, Андреевка, Григоровка, Торецк, Дружба, Константиновка, Часов Яр, Ивановское, Новобахмутовка, Очеретино, Уманское, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 составу горюче-смазочных материалов противника.