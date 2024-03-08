РФ потеряла в сутки почти 900 военных и 25 артсистем - Генштаб

Россия за сутки потеряла в войне с Украиной около 880 своих военных, 11 танков, 25 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили: