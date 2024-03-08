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РФ потеряла в сутки почти 900 военных и 25 артсистем - Генштаб

РФ потеряла в сутки почти 900 военных и 25 артсистем - Генштаб
Фото: Facebook

Россия за сутки потеряла в войне с Украиной около 880 своих военных, 11 танков, 25 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 422 310 (+880) человек,
  • танков − 6 706 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 798 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 10 375 (+25) ед,
  • РСЗО − 1 011 (+2) ед,
  • средств ПВО − 704 (+3) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 998 (+35) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 598 (+66) ед,
  • специальной техники – 1 656 (+9) ед.

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