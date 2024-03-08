РФ потеряла в сутки почти 900 военных и 25 артсистем - Генштаб
Россия за сутки потеряла в войне с Украиной около 880 своих военных, 11 танков, 25 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 422 310 (+880) человек,
- танков − 6 706 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 12 798 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 10 375 (+25) ед,
- РСЗО − 1 011 (+2) ед,
- средств ПВО − 704 (+3) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 998 (+35) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 598 (+66) ед,
- специальной техники – 1 656 (+9) ед.