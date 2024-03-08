Американские военные ударили по крылатым ракетам и беспилотникам хуситов

Соединенные Штаты нанесли удары по крылатым ракетам и беспилотникам хуситов в Йемене. ﻿ Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Центральное командование США нанесло удары в целях самообороны по четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам (ПКР) хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена" , - говорится в сообщении.

Кроме того, за это время силы военные США сбили три беспилотника, запущенных из поддерживаемых Ираном районов Йемена, контролируемых хуситами, в направлении Аденского залива.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для военно-морских и торговых судов США" , - говорится в сообщении.

Атаки хуситов

Хуситы с ноября наносят беспилотные и ракетные удары по судоходству в Красном море, Баб-эль-Мандабском проливе и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами, выступающими против военных действий Израиля в Секторе Газа.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

26 февраля хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе, шедший под американским флагом. А за несколько дней до этого они совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью.