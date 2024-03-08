США готовят резолюцию в Совбезе ООН о ядерном оружии в космосе – Bloomberg

США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предостережет от размещения ядерного оружия в космосе. Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников агентства, резолюция будет представлена во время председательства Японии в Совбезе в этом месяце. Она, вероятно, подтвердит обязательства стран по Договору о космосе 1967 года, который запрещает размещение ядерного оружия на орбите.

Проект находится на начальной стадии и не был широко распространен.

В то же время Совбез уже намерен обсудить вопросы ядерного разоружения и нераспространения на заседании 18 марта.

Администрация президента США Джо Байдена начала кампанию по сдерживанию России после появления данных, что Кремль разрабатывает оружие, способное уничтожать спутники в космосе.

Источники агентства рассказывают, что США сообщили союзникам, что Россия может развернуть ядерное оружие или имитацию боеголовки в космосе уже в этом году.

В то же время агентство отмечает, что любая попытка упомянуть Россию в резолюции, скорее всего, провалится, поскольку российская сторона имеет право накладывать вето на резолюции как постоянный член Совбеза.

Однако мягко сформулированная резолюция о более важных принципах, стоящих на кону, может получить поддержку России, а также других стран, к которым США обращаются за помощью, в том числе Китая и Индии. Обе страны, по мнению источников, имеют большее влияние на Россию.

Напомним, США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.