МАГАТЭ требует от РФ срочно вернуть Запорожскую АЭС Украине

Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики, сообщает Экономическая правда.

Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, из ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации.

"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны направят четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возврата безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС" , – сказал глава украинской делегации министр энергетики Герман Галущенко.

В принятом документе, кроме этого, выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием должного квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей снабжения, уязвимым состоянием водоснабжения в буферной зоне между внутренним и наружным периметром установки.