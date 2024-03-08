В МИД Китая назвали откровенными и дружественными переговоры Ли Хуэя в Киеве

Министерство иностранных дел Китая назвало переговоры специального представителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя с украинскими чиновниками в Киеве откровенными и дружественными.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Ли прибыл в Киев в рамках второго раунда челночной дипломатии по продвижению политического урегулирования "украинского кризиса".

"Специальный представитель Ли Хуэй провел в Киеве откровенные и дружеские переговоры с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по китайско-украинским отношениям и украинскому кризису", - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали посол Китая в Украине Фань Сяньжун и посол Украины в КНР Павел Рябикин.

По информации МИД, в тот же день Ли завершил поездку и вечером отбыл из Киева.