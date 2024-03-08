США построят пирс в Газе для гуманитарной помощи – Байден

Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС, сообщает Европейская правда.

"Я поручаю американским военным возглавить чрезвычайную миссию по созданию временного пирса в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой, медикаментами и временным жильем" , – заявил он во время своего ежегодного обращения "О состоянии дел в государстве" в Конгрессе.

В то же время президент Соединенных Штатов заверил, что "ни один американский военный не ступит на землю".

"Этот временный пирс позволит значительно увеличить количество гуманитарной помощи, поступающей ежедневно в Газу. Но Израиль также должен сделать свой вклад" , – отметил Байден.

Он подчеркнул, что Израиль должен позволить больше помощи в Газу, а также обеспечить, чтобы гуманитарные работники не попадали под перекрестный огонь.

Место для пирса предварительно осмотрели представители администрации президента США в четверг, которые заявили, что он сможет принимать "большие корабли, перевозящие еду, воду, медикаменты и временное жилье", заявил ABC News один из высокопоставленных помощников министра.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства сказал, что главной особенностью порта будет временный пирс, который "обеспечит возможность принимать сотни дополнительных грузовиков с помощью ежедневно".

По его словам, что к этим усилиям присоединятся США и страны-партнеры, и это займет несколько недель для планирования и выполнения. Он добавил, что силы, необходимые для завершения миссии, или уже находятся в регионе, или прибудут туда в ближайшее время.