Германия и Британия обещают не позволить РФ разделить Запад
Германия и Великобритания пообещали не позволить президенту РФ Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus, сообщает Европейская правда.
"Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Он сказал, что существует "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО.
В свою очередь Бербок подчеркнула, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугать их и посеять раздор.
"Если у нас есть разные взгляды, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас, независимо от того, какие другие средства и методы он будет использовать", – отметила она.