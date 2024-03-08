Германия и Британия обещают не позволить РФ разделить Запад

Германия и Великобритания пообещали не позволить президенту РФ Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus, сообщает Европейская правда.

"Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками" , – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Он сказал, что существует "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО.

В свою очередь Бербок подчеркнула, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугать их и посеять раздор.