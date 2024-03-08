Зеленский обратился к женщинам: Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир

Президент Владимир Зеленский обнародовал сообщение по случаю Международного дня борьбы за права женщин.

"Украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир .

Спасибо вам за все! Спасибо, что приумножаете нашу общую силу!», – написал Зеленский.