В Минобороны назвали главную проблему при строительстве фортификаций

В настоящее время работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Но наибольшей проблемой являются вражеские беспилотники. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Так, по словам генерала, во время рабочей поездки он проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта.

"На месте вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Вовлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства" , - рассказывает Гаврилюк.

По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

"Линии обороны обустраивают, как военные, в частности подразделения Командования Сил поддержки, Государственной службы специального транспорта, так и бригады гражданских рабочих. Отмечаю, к выполнению задачи по строительству линии обороны привлечены фактически все областные военные администрации ", - рассказал Гаврилюк.

Он отметил, что если позволяет ситуация с безопасностью и погода, то работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей сегодня ведутся фактически непрерывно.