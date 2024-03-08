Мировые цены на продовольствие продолжили снижаться в феврале

Мировые цены на продовольственные товары снизились в феврале 2024 года на 0,7%. За год продовольствие подешевело на 10,5%.﻿ Об этом говорится в публикации продовольственного агентства ООН (ФАО), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд товаров, упал до 117,3 пунктов.

Индекс цен на зерновые ФАО в феврале упал на 5,0%. Цены на 22,4% ниже значения февраля 2023 года. Экспортные цены на кукурузу упали больше всего, поскольку на рынок оказали давление ожидания больших урожаев в Аргентине и Бразилии, а также конкурентоспособные цены, предлагаемые Украиной, стремящейся воспользоваться бесперебойной работой морского торгового маршрута.

Что касается пшеницы, снижение мировых цен было в основном результатом снижения экспортных котировок из-за высоких темпов экспорта из Российской Федерации, что оказало понижательное давление на цены из других стран, в частности из Европейского Союза.

Индекс цен на растительное масло ФАО в феврале упал на 1,3% и находится 11,0% ниже уровня прошлого года. Снижение в основном отразилось на снижении мировых цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла, что более чем компенсировало незначительное повышение котировок пальмового масла.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в феврале упал 1,1%, но был на 13,4% ниже своего значения в соответствующем месяце прошлого года. В феврале мировые цены на сливочное масло выросли больше всего,

Индекс цен на мясо ФАО в феврале вырос на 1,8%, что на 0,8% ниже соответствующего значения годичной давности. Международные котировки цен на мясо птицы выросли больше всего, за ним следует говядина.

Индекс цен на сахар ФАО в феврале вырос на 3,2% и на 12,5% выше значения годичной давности. Постоянные опасения по поводу перспектив предстоящего сезона в Бразилии после продолжительного периода осадков ниже среднего продолжали поддерживать мировые цены на сахар, усугубляя сезонное повышательное давление. Кроме того, росту цен способствовали прогнозы, указывающие на вероятное снижение производства в Таиланде и Индии, двух ведущих странах-экспортерах.

Напомним, мировые цены на продовольственные товары в 2023 году продемонстрировали самое большое годовое падение с 2015 года. Индекс цен на продовольствие ФАО в декабре составил 118,5 пунктов, что на 10,1% ниже, чем в декабре 2022 года.