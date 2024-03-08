Военный сбор для ФЛП: в Раде ожидают расчетов Минфина

В финансовом комитете парламента ожидают расчеты Минфина относительно влияния уплаты военного сбора физическими лицами-предпринимателями на наполнение бюджета и на работу бизнеса. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает Укринформ.

Комментируя предложение Министерства финансов о необходимости налогообложения военным сбором физических лиц – предпринимателей, плательщиков единого налога первой и второй групп, он напомнил, что это – одна из немногих категорий бизнеса, до сих пор не уплачивавшая военный сбор с минимальной зарплаты.

"Минфин считает, что такая практика в войну неприемлема. Это министерство ответственно за формирование бюджета, и именно за ним первоочередное право инициировать изменения, направленные на увеличение доходной части, а следовательно – обеспечение возможностей стабильно финансировать ключевые государственные расходы.

Концептуально с предложением Минфина о том, что военный сбор должны платить все, сложно спорить. Впрочем, мы внимательно изучим все расчеты, чтобы понять, насколько это поможет пополнить бюджет и как отразится на работе малого предпринимательства" , - подчеркнул Гетманцев.

Он безоговорочно поддержал другое предложение Министерства финансов – о внедрении авансовых взносов по налогу на прибыль с автозаправочных станций, по примеру "обменников", для которых такая норма действует с начала прошлого года.

"В стране достаточно много АЗС, которые "на бумаге" вроде бы не получают прибыли. Учитывая же маржинальность топливного бизнеса, на самом деле такого быть не может. Поэтому в упорядочении этого сегмента в Минфине видят резерв. И я с ними соглашаюсь. Также идет речь не только о налоговых поступлениях, а и о неналоговых – таких, как привлечение в бюджет части чистой прибыли подконтрольных государству предприятий" , - объяснил председатель финансового комитета ВР.

Как сообщалось, министерство финансов готовит законопроект, в котором финализирует предложения для увеличения поступлений в государственный бюджет. Цель – обеспечить дополнительные доходы в объеме не менее 0,5% годового ВВП. Среди предложений - ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, торгующими горючим, налогообложение военным сбором ФЛП, а также покупателей банковских металлов и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, продавцов недвижимости, розничных торговцев ювелирными изделиями.